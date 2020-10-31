الليرة التركية تواصل النزيف وتهبط إلى مستوى قياسي جديد تحذير من موجة برد شديد في هذه المناطق من اليمن الهند غاضبة من السعودية وبقوة بسبب 20 ريالا قائمة جديدة لمنبوذي مدرب برشلونة كومان سلطات الحوثيين تعلن مقتل العنصر الرئيسي في حادثة اغتيال حسن زيد وتكشف هويته مكة تتأهب والسلطات تتيح حجوزات العمرة على الانترنت الدولار بـ 840.. تعرف على أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء تقرير يحذر من تفشي كورونا في اليمن ويكشف سبب انخفاض حالات الاصابة ماكرون يبرر لنفسه ويخادع المسلمين.. ماذا قال؟ السعودية تحاسب مسئولين كبار بينهم ضباط وتكشف عن 123 قضية جنائية
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم السبت 31 اكتوبر:
-في صنعاء
شراء الدولار 613
بيع الدولار 615
شراء السعودي 162
بيع السعودي 162.40
-في عدن
شراء الدولار 837
بيع الدولار 840
شراء السعودي 220
بيع السعودي 221