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الدولار بـ 840.. تعرف على أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء

السبت 31 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم السبت 31 اكتوبر:

-في صنعاء

 شراء الدولار 613

بيع الدولار 615

شراء السعودي 162

بيع السعودي 162.40

-في عدن

 شراء الدولار 837

بيع الدولار 840

شراء السعودي 220

بيع السعودي 221

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