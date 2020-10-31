كاتب سعودي: الإصلاح قوة متماسكة واستهدافه يقوض مصالح السعودية فاكهة بسيطة تساعد على الوقاية من خطر الفيروسات رئيس الوزراء الكندي يقول كلمته بشأن الرسوم المسيئة للنبي محمد في جنيف ...خطوات عاجلة لوقف الصراع بين أرمينيا وأذربيجان سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام ..وإمارة مكة توضح تقارير وأرقام صادمة ..635 قتيلاًالمليشيات الحوثية وإعطاب 50 عربة خلال 3أسابيع قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية وتدمير عربات في استهداف ناجح لطيران التحالف بصعدة قيادي منشق للمليشيات الحوثية يكشف أسرار وأبعاد خطيرة وخطوة إيرانية ذكية من تعيين إيرلو سفير في صنعاء اشتداد المعارك في محافظة الضالع وقوات الجيش والمقاومة الجنوبية تزف بشائر النصر وتعلن السيطرة على جبل استراتيجي في الأزارق الكشف عن 3 عمليات عسكرية سرية نفذتها الاستخبارات الأمريكية في اليمن خلال العام الجاري إحداهن تمت في قلب العاصمة صنعاء (تفاصيل)
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي، إن ثمة من يستهدف التجمع اليمني للإصلاح، لأنه القوة اليمنية المتماسكة.
وأوضح العقيلي، في تغريدة على تويتر، أن البعض يستهدف الإصلاح لأنه القوة اليمنية المتماسكة المتشبثة بالدولة، ولأنه صديق تاريخي للسعودية..
وأشار الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إلى أن البعض يريد تقويض المصالح السعودية، من خلال استهداف أصدقائها. مؤكدا على دور مهم للتجمع اليمني للإصلاح في التحرير.