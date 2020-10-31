كاتب سعودي: الإصلاح قوة متماسكة واستهدافه يقوض مصالح السعودية

السبت 31 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 12 مساءً / مارب برس - مارب

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قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي، إن ثمة من يستهدف التجمع اليمني للإصلاح، لأنه القوة اليمنية المتماسكة.

وأوضح العقيلي، في تغريدة على تويتر، أن البعض يستهدف الإصلاح لأنه القوة اليمنية المتماسكة المتشبثة بالدولة، ولأنه صديق تاريخي للسعودية..

وأشار الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إلى أن البعض يريد تقويض المصالح السعودية، من خلال استهداف أصدقائها. مؤكدا على دور مهم للتجمع اليمني للإصلاح في التحرير.