في جنيف ...خطوات عاجلة لوقف الصراع بين أرمينيا وأذربيجان سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام ..وإمارة مكة توضح تقارير وأرقام صادمة ..635 قتيلاًالمليشيات الحوثية وإعطاب 50 عربة خلال 3أسابيع قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية وتدمير عربات في استهداف ناجح لطيران التحالف بصعدة قيادي منشق للمليشيات الحوثية يكشف أسرار وأبعاد خطيرة وخطوة إيرانية ذكية من تعيين إيرلو سفير في صنعاء اشتداد المعارك في محافظة الضالع وقوات الجيش والمقاومة الجنوبية تزف بشائر النصر وتعلن السيطرة على جبل استراتيجي في الأزارق الكشف عن 3 عمليات عسكرية سرية نفذتها الاستخبارات الأمريكية في اليمن خلال العام الجاري إحداهن تمت في قلب العاصمة صنعاء (تفاصيل) وزير يمني يلمح بتعثر تشكيل الحكومة ويدعو لتفويض الرئيس ”هادي“ بتشكيل حكومة كفاءات الخارجية السعودية تصدر بيانا متعاطفا مع تركيا متبوعا ببالغ الأسف والحزن بريطانيا: حان وقت التسوية السياسية في اليمن
أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الجمعة، باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام.
السيارة التي ارتطمت بباب المسجد الحرام السيارة التي ارتطمت بباب المسجد الحرام وأكد المتحدث أنه لم يصب أي شخص بأذى.
وأضاف أنه اتضح أن الشخص بعد القبض عليه مواطن سعودي بحالة غير طبيعية، مشيرا إلى أنه جاري إحالته للنيابة العامة