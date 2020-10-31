قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية وتدمير عربات في استهداف ناجح لطيران التحالف بصعدة

السبت 31 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني ، اليوم ، مقتل عناصر من جماعة "مليشيات الحوثي، بقصف جوي نفذه التحالف العربي، على محافظة صعدة .

وقال العميد محمد الغنيمي، في تصريحات له إن "طيران التحالف استهدف عربات تحمل عناصر للحوثيين كانت قادمة من وادي الأَشر نحو مرتفعات الخضاض في مديرية الصَفراء ، حاولت التوغل في مناطق الجيش الوطني".

وأكد "تدمير العربات ومقتل جميع من كان عليها من عناصر الحوثيين في القصف الجوي".