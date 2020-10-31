قيادي منشق للمليشيات الحوثية يكشف أسرار وأبعاد خطيرة وخطوة إيرانية ذكية من تعيين إيرلو سفير في صنعاء

السبت 31 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

عدد القراءات 254

كشف القيادي المنشق عن جماعة "المليشيات الحوثية علي البخيتي، اليوم السبت، معلومات عن السفير الإيراني المعين مؤخراً لدى الجماعة في العاصمة صنعاء ، حسن إيرلو.

وقال البخيتي، العضو السابق للمكتب السياسي لجماعة الحوثي ، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إن "حسن إيرلو هو مسؤول الملف اليمني، ويعمل مباشرة مع مكتب علي الخامنئي ولا علاقة له مطلقاً بوزارة الخارجية الإيرانية وليس ضمن دبلوماسييها، وكان ضمن الحرس الثوري".

وأضاف: "التقيته في لبنان أكثر من مرة، كما سافرت في إحدى المرات إلى إيران بدعوة منه على رأس وفد من الصحفيين والكتاب، من الجنسين، ونزلنا في أحد فنادق طهران في عام 2014م، وكنيته أو اسمه الحركي (أبو حسن)".

وتابع: "تعيين إيرلو سفيراً لدى حكومة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون له دلالات وأبعاد خطيرة جداً، بحكم علاقاته بأغلب القادة الحوثيين، فقد كان يستضيفهم ويصرف لهم المخصصات في بيروت وإيران ويرسلها لليمن كذلك خلال العقد الأخير، ولديه سطوة معنوية عليهم".

ووصف القيادي السابق في جماعة "أنصار الله"، تعيين حسن إيرلو سفيراً في صنعاء بأنها: "خطوة إيرانية ذكية لتكون لهم يد قوية داخل اليمن، منحت قيادات حوثية رئيسية مئات الآلاف من الدولارات خفية".

وقال إن: "التعيين كسفير مجرد غطاء للدور الحقيقي الذي سيقوم به في اليمن، فهو في الحقيقة ممثل الولي الفقيه (الإمام علي الخامنئي) في الجمهورية اليمنية"، مضيفاً: "ولكم تخيل الدور المحوري الموكل به!".

واعتبر البخيتي قرار التعيين "إخراجاً لدور إيرلو إلى العلن بعد سنوات طويلة من العمل السري متنقلاً بين العراق وسوريا ولبنان ومناطق أخرى، ومكافأة له من المرشد علي الخامنئي".

يشار إلى أن السفير المعين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة الحوثيين، حسن ايرلو، سلم يوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية في صنعاء المهندس هشام شرف عبد الله.