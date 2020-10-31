اشتداد المعارك في محافظة الضالع وقوات الجيش والمقاومة الجنوبية تزف بشائر النصر وتعلن السيطرة على جبل استراتيجي في الأزارق

السبت 31 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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حققت قوات الجيش الوطني والقوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية،والمقاومة الجنوبية تقدما في مواجهات مع مليشيات الحوثي، في محافظة الضالع حبهة الأزارق .

وأفادة مصادر عسكرية " بأن "قوات الجيش نفذت عملية هجومية واسعة على مواقع لمليشيات الحوثي " في جبهة تورصة بمديرية الأزارق غربي الضالع، تمكنت عقب معارك من السيطرة على جبل المشمر الإستراتيجي ومحيطه وقرية السرايا المحاذية لمديرية ماوية في محافظة تعز .

وأوضح أن أهمية جبل المشمر تكمن في كونه يطل على أنحاء في منطقة باهر التابعة إداريا لمديرية ماوية المتاخمة لمديرية الأزارق في الضالع من الجهة الجنوبية الغربية.

وأشار إلى تصدي القوات المشتركة لهجوم شنه مقاتلو المليشيات الحوثية من جهة قطاع باهر بعد وصول تعزيزات لهم، بهدف استعادة المواقع التي خسروها.

ووفقا للمصدر، أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.

وفي السياق، دارت مواجهات بين قوات الجيش والمليشيات الحوثية " تخللها قصف متبادل في الخرازة وباب غلق وحبيل العبدي في جبهة الفاخر غربي مديرية قعطبة شمال الضالع.

وفي 18 أكتوبر الحالي، سيطرت القوات المشتركة على مواقع في قريتي محقن وبيت مدرة، وموقعي خارم وظهر الحمار في قرية العرفاف، خلال عملية عسكرية في جبهة مريس بمديرية قعطبة، شاركت فيها مختلف الوحدات العسكرية، بهدف التقدم إلى مدينة دمت.

سبق ذلك في 22 آب/ أغسطس الماضي، تمكن القوات الحكومية من السيطرة على قريتي الزيلة والقهرة وموقعي الخزان والسبعة وغيرها