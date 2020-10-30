الخارجية السعودية تصدر بيانا متعاطفا مع تركيا متبوعا ببالغ الأسف والحزن بريطانيا: حان وقت التسوية السياسية في اليمن في تطور جديد. لماذا حصلت 3 تطبيقات إلكترونية كويتية على تمويل بـ17 مليون دولار ومن يقف وراءها وزير الدفاع ”محمد المقدشي“ يزور مناطق التماس بجبهات الجوف ويشيد بمواقف القبائل ”الجناة بدون عقاب“.. الاتحاد الدولي للصحفيين يكشف عن احصائية بالقتلى الصحفيين في اليمن خلال عشر سنوات الكويت.. تفيق على واقعة انتحار في منشأة عسكرية تثير ضجة واسعة بعد عاصفة مقاطعة المنتجات الفرنسية .. وزير خارجية فرنسا يبعث رسالة إلى العالم الإسلامي الالاف يشيعون الشيخ مهيوب والرئاسة ورئاسة الوزراء والأحزاب ينعون الفقيد أسطورة تشيلسي يحدد الأفضل بين رونالدو وميسي ويختار تشكيلة فريق أحلامه ماذا صنع الملك سلمان وولي عهده محمد بعد علمهم بإصابة تبون بكورونا ونقله للمستشفى
أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة، عن "بالغ ألمها وأسفها" لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي وقع عصر اليوم وأسفر عن سقوط 6 قتلى على الأقل.
وقالت الخارجية السعودية في بيان، إن "المملكة تعرب عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا".
وكانت السلطات التركية أعلنت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 202 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 6.6 درجة ضرب ولاية إزمير غرب تركيا.
وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن الزلزال أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 202 آخرين بجروح متباينة وفقا للمعلومات الأولية.
وأكدت "آفاد" استمرار أعمال البحث في كافة المدن المتضررة من الزلزال، بينما تنفذ القوات المسلحة عمليات مسح جوية. وتم حتى الآن، حسب "آفاد"، إنقاذ نحو 70 شخصا من تحت الأنقاض في الولاية.