الخارجية السعودية تصدر بيانا متعاطفا مع تركيا متبوعا ببالغ الأسف والحزن

الجمعة 30 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة، عن "بالغ ألمها وأسفها" لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي وقع عصر اليوم وأسفر عن سقوط 6 قتلى على الأقل.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، إن "المملكة تعرب عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا".

وكانت السلطات التركية أعلنت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 202 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 6.6 درجة ضرب ولاية إزمير غرب تركيا.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن الزلزال أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 202 آخرين بجروح متباينة وفقا للمعلومات الأولية.

وأكدت "آفاد" استمرار أعمال البحث في كافة المدن المتضررة من الزلزال، بينما تنفذ القوات المسلحة عمليات مسح جوية. وتم حتى الآن، حسب "آفاد"، إنقاذ نحو 70 شخصا من تحت الأنقاض في الولاية.