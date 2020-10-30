وزير الدفاع ”محمد المقدشي“ يزور مناطق التماس بجبهات الجوف ويشيد بمواقف القبائل

الجمعة 30 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، الجمعة 30 اكتوبر/تشرين الأول، إن محاولات مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً احراز تقدمات تبوء بالفشل أمام بسالة أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة وكل الشرفاء من أبناء الوطن.

جاء ذلك، خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير لمناطق التماس في جبهات القتال بمحافظة الجوف، اطلع خلالها على سير العمليات القتالية والمواقع التي تم تحريرها مؤخراً من مليشيا الحوثي المتمردة، بحسب موقع "26 سبتمبر نت".

ونقل المتحدث باسم الجيش عن الوزير المقدشي قوله: ”إن الشعب اليمني وقواته المسلحة أكثر إصراراً على استعادة الدولة والمؤسسات الدستورية ومواجهة مليشيا التمرد والإرهاب حتى تحرير كل شبر من التراب لإعلاء راية الوطن في كل الساحات والميادين".

وأشاد الفريق المقدشي، بالانتصارات الكبيرة التي يجترحها أبطال الجيش الوطني وإخوانهم رجال المقاومة الشعبية مسنودين بالأشقاء في قوات التحالف العربي الداعم للشرعية.. معبراً عن الفخر والاعتزاز بالبطولات النادرة التي يسطرها الأبطال في مختلف المواقع والميادين للذود عن حياض الثورة والجمهورية والمكتسبات والثوابت الوطنية.

وترأس الوزير المقدشي اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السادسة وقادة الألوية والوحدات والجبهات ناقلاً لهم تحيات القيادة السياسية، منوهاً بما توليه القيادة من اهتمام ودعم ورعاية للمؤسسة العسكرية ومتابعتها المستمرة لسير العمليات الميدانية وجهود اعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية وفق أسس ومعايير علمية وعقيدة وطنية خالصة.

وأشار الوزير المقدشي إلى أن المواقف الوطنية الشجاعة لأبناء قبائل مأرب والجوف ومعها كل القبائل اليمنية ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال، وأن الثبات الأسطوري الذي يرسمه الأحرار في معركة التحرر الوطني سيبقى محل فخر واعتزاز الشعب اليمني وحاضراً في وجدان اليمنيين والعرب.

وثمّن الفريق المقدشي المواقف الأخوية للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والوقفة العروبية الصادقة إلى جانب الشعب اليمني والتضحيات المتبادلة بالدماء الطاهرة في معركة المصير الواحد والمصالح المشتركة.