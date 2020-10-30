الكويت.. تفيق على واقعة انتحار في منشأة عسكرية تثير ضجة واسعة

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شهدت منشأة عسكرية كويتية، صباح اليوم الجمعة، واقعة انتحار مأساوية، الأمر الذي أثار ضجة واسعة.
وذكرت صحيفة "النبأ" الكويتية، أن وافدًا بنغاليًا من مواليد 1989، أقدم على الانتحار اليوم، حيث شنق نفسه بحبل في مركز شرطة تبماء.
وأضافت الصحيفة أن الجثة رُفعت من قِبل الطب الشرعي، حيث سجلت قضية انتحار في مركز الشرطة.
وتزايدت قضايا الانتحار في الأشهر القليلة الماضية، وخاصة مع بدء تفشي أزمة كورونا وقد شهدت منطقتي صباح الناصر وسعد العبد الله، حوادث مشابهة الساعات الماضية.
وبحسب مصدر أمني، فإن بلاغًا ورد الى عمليات وزارة الداخلية عن إقدام خادمة على شنق نفسها في منزل كفيلها في منطقة صباح الناصر، وتبين ان الوافدة من الجنسية الإثيوبية وفي العقد الرابع، وقد شنقت نفسها داخل غرفة بحبل تقيم بها أعلى سطح المنزل، وتم رفع الجثة الى الطب الشرعي