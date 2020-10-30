الالاف يشيعون الشيخ مهيوب والرئاسة ورئاسة الوزراء والأحزاب ينعون الفقيد

الجمعة 30 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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شيع اليوم الالاف بمحافظة مارب الشيخ الراحل مهيوب سعيد مدهش النقيب رئيس المكتب التنفيذي سابقا لحزب الإصلاح , بعد حياة حافلة بالدعوة والعطاء والتربية.

كما شهد تشييع الراحل عدد كبير من المسئولين والشخصيات السياسية والاجتماعية وفي مقدمتهم محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة , ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود .

وكان الراحل توفي ظهر أمس في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت ووري جثمانه صباح اليوم , وحول استفسار مأرب برس عن الاستعجال في دفن الراحل افاد المهندس عبدرزاق مهيوب أن والده أوصى بدفنه دون أي تأخير , كما أوضح أن والده أوصى بتحويل المبلغ الذي جهزه له أولاده للعالج خارج اليمن ودفعه للمجاهدين في الجبهات .

ويعد الشيخ مهيوب النقيب المؤسس الأول لتربية والتعليم في محافظة مأرب وروادها من أوائل سبعينيات القرن الماضي , حيث تقلد العديد من المناصب الحكومية والحزبية .

نعي الإصلاح :

كما نعى التجمع اليمني للإصلاح في محافظة مأرب الشيخ مهيوب سعيد مدهش النقيب رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة وقال في بيان نعيه "إن رحيل هذه الشخصية الفذة والعظيمة وبلدنا يمر بأحلك الظروف واسوأ الاحوال، يعد خسارة كبيرة، وإن الأوجاع تتضاعف بفقدان هذه القامات الوطنية والشخصيات الاجتماعية ورجال العلم والصلاح.

تعزية الرئاسة ورئاسة الوزراء

كما بعث رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، ونائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء معين عبدالملك، كلا على حده، برقيات عزاء في وفاة الشيخ مهيوب سعيد مدهش.

وأشارت البرقيات، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والاجتماعية، ومشوار حياته في المجال التربوي الحافل بالعطاء.

نعي الأحزاب :

كما بعث الحزب الاشتراكي اليمني في مأرب برقية عزاء ومواساة إلى قيادة وقواعد التجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة وذلك بوفاة الشيخ مهيوب مدهش النقيب ,وقال الاشتراكي "لقد كان الشيخ مهيوب رحمه الله شخصية فريدة من نوعها، فهو المربي الفاضل والداعية الواسطية والمفكر الضليع والسياسي الحليم والمصلح الاجتماعي الودود، حيثما حل تسبقه روحه الوضاءة فتشع حبا وسلاما لناس اجمعين حتى في اكثر الاوقات توترا وشدة، وهكذا هم المصلحون".

وأضاف "إنها لخسارة فادحة تلك التي حلت بمارب وسكانها برحيل هذا لعلم الكبير، غير اننا على ثقة أن مدرسته عامرة بقيادة وأعضاء إصلاح المحافظة".