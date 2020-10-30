ماذا صنع الملك سلمان وولي عهده محمد بعد علمهم بإصابة تبون بكورونا ونقله للمستشفى

الجمعة 30 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية للرئيس عبدالمجيد تبون؛ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد الملك سلمان في رسالته قائلا : “علمنا بنبأ إصابتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وألا تروا أي مكروه”.

كما ارسل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية للرئيس “تبون”؛ إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ولي العهد: بلغني نبأ إصابتكم بفيروس كورونا المستجد، متمنيًا الشفاء العاجل لكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية.