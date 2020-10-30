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عاجل: زلزال قوي في تركيا وتهدم مباني سكنية بالكامل

الجمعة 30 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات
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اعلنت إدارة الطوارئ التركية اليوم الجمعة حدوث زلزال في بحر إيجة بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر ،على عمق 16.5 كيلومتراً،غربي تركيا.

وافادت الانباء حتى الان بأن الزلزال تسبب في تهدم عدد من المباني السكنية بالكامل في مدينة إزمير.

وكشفت المعلومات المتوفرة أن الزلزال قد وقع في ولاية إزمير وشعر به سكان الولايات المجاورة حتى اسطنبول.

من جانبه قال والي اسطنبول: لم نتلق أنباء حول وقوع خسائر جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان المدينة.

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