أميرة سعودية شهيرة تثير الجدل في المملكة وتفحم أي معترض لها

الخميس 29 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت الأميرة ريما بنت بندر ، سفيرة المملكة في واشنطن ، أن النساء يمثلن بالفعل نصف المجتمع لا يمكن أن يظلوا منفصلين ومحرومين من الدعم. وأكدت الأميرة علي أهمية التوقف عن الاحتفاء بمصطلح “أول سيدة” تنجز شيئًا مًا، بحسب تصريحاتها أثناء مداخلة تلفزيونية مع قناة “العربية”.

ونوهت الأميرة، أن “النساء نصف المجتمع، ولا يجوز أن يبقى نصف مجتمعنا غير منخرط في الحياة وغير مدعوم وليس لديه سبيل للنجاح”.

كما قال أول سفير في تاريخ المملكة العربية السعودية: “المرأة ليست موضوع نقاش أو تحفظ.. نحن نمثل نصف المجتمع. ونحتاج إلى القدرة على التطور بالتساوي ولكن بطريقة مختلفة “. وأضافت الأميرة : “أعتقد أنه أمر دقيق لأن علينا الاعتراف أن هؤلاء النساء عدد كبير منهن أمهات الجيل المقبل. وإذا لم يكن لديهن القدرة على أن يظهرن لأولادهن وبناتهن .معني التطور الإيجابي وأعتقد أنه يجب ألا يكون عملًا فرديًا بل جماعيًا”.

ولفتت الأميرة إلي أنه “يجب الاحتفاء بالنساء اللواتي مضينَّ قدما بأجنداتهن لأن المجموعة هي التي تخلق الاستثناء وليس الأفراد”.

وتابعت الأميرة أنه “إذا نجح أشخاص أن يدعمهم أحد فهذه كارثة لهذا نحتاج تقدمًا جماعيًا للأمام وسيكون لدينا نجوم تلمع وعلينا أن نقر بذلك ليس على حساب فتح الباب أمام الآخرين”.