تحذير عاجل من مخطط حوثي ”خطير“ يجري الاعداد له في صنعاء

الخميس 29 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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حذَّرت مصادر تربوية في العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس 29 اكتوبر/تشرين الأول، من مخطط للميليشيا الحوثية يستهدف استقطاب أكثر من 50 ألف طالب، كانت الجماعة قد قررت رسوبهم في الشهادتين العامتين: الأساسية (الإعدادية) والثانوية، السنة المنصرمة.

وذكرت المصادر التربوية لـ"الشرق الأوسط" أن الجماعة في سياق سعيها لاستهداف الطلبة، قررت عبر مشرفيها المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم في مناطق سيطرتها رسوب نحو 70 ألف طالب وطالبة، بحسب ما أعلنته أخيراً من نتائج الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية.

واستغربت المصادر من حرص الجماعة على ترسيب عشرات آلاف الطلبة، على الرغم من توقف الدراسة فعلياً بسبب تفشي وباء كورونا.

وأشارت إلى أن قادة الجماعة يخططون لاستقطاب هؤلاء الطلبة إلى صفوف الجماعة، عبر برامج تثقيفية خاصة، مقابل السماح لهم بالنجاح في دور الإكمال.

وبحسب صحيفة الشرق الاوسط، فقد اتهم أولياء أمور طلبة، مليشيا الحوثي بأنها تعمدت ترسيب أبنائهم على الرغم من مستواهم الدراسي الجيد.

وقالوا: "إن الميليشيات تهدف إلى إحباط الطلبة ودفعهم للتخلي عن مواصلة التعليم، والالتحاق بجبهات القتال" وفقا للصحيفة.

وكانت المليشيا الحوثية الانقلابية، قد عينت يحيى الحوثي - وهو شقيق زعيم الجماعة - على رأس وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وأوكلت إليه مهمة" حوثنة" هذا القطاع الحيوي على صعيد المناهج وأسماء المدارس وإعداد برامج للاستقطاب والتحشيد، فضلاً عن السطو على موارد هذا القطاع.

وعلى صعيد الانتهاكات الحوثية وجرائم الجماعة المتعددة ضد قطاع التربية بمناطق سيطرتها، كانت منظمة حقوقية قد أكدت أنها رصدت ارتكاب الانقلابيين أكثر من 1492 اعتداء على مرافق ومنشآت تعليمية في 19 محافظة يمنية، خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2014 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2019.

وذكرت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، في أحدث تقاريرها، أن اعتداءات الجماعة على المرافق التعليمية في اليمن شمل القصف والمداهمة والإغلاق والنهب والاستخدام لأغراض عسكرية.