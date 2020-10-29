أمنية شبوة تكشف هوية المسؤولين عن انفجار ”بيحان“ وزير الخارجية اليمني يكشف عن ضغوطات وتدخلات من الاشقاء وبريطانيا تنال من سيادة القرار اليمني ويعلن الرفض التام لكل تدخل ماذا قال مهاتير محمد عن الفرنسيين حتى أشعلت تغريدته تويتر وطافت بالعالم لاعب رياضي فرنسي شهير لماكرون: أنت ترمي بنا في القذارة الخيار والعلاقة الحميمية .. فوائد مذهلة تجهلها النساء قبل الرجال السعودية تزف بشرى سارة لجميع مسلمي العالم وتعلن استكمال الجاهزية والاستعدادات شاهد بالفيديو.. كمين محكم لقوات ”الشرعية“ وأسر عدد من عناصر الحوثي شرقي ”حزم الجوف“ حقيقة وفاة الشيخ عايض القرني اعتراض عربي ودولي واسع لترشيح مسؤول إماراتي لرئاسة ”الانتربول“ و19 منظمة توجه رسالة عاجلة للأمم المتحدة.. اليمن أحد الأسباب خسائر مخيفة ستفتك بفرنسا في حال توسع نطاق المقاطعة لمنتجاتها .. تقرير
أعلن وزير الخارجية في الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) محمد الحضرمي، اليوم الخميس، رفض الحكومة أي إملاءات توجه إليها مهما كانت، فيما يخص التوقيع على الإعلان المشترك.
وقال الحضرمي -في بيان مقتضب نشره على حساب الوزارة في تويتر- "نقدر حرص الأصدقاء والشركاء الدوليين على تحقيق السلام في اليمن، ونؤكد حرصنا عليه وعلى انجاح جهود المبعوث الاممي مارتن غريفيث".
كما كشف الحضرمي عن ضغوطات كبيرة تتعرض لها الشرعية بخصوص استكمال بنود اتفاق الرياض, حيث قال "نرفض أي إملاءات توجه الينا مهما كانت، فنحن أحرص على شعبنا وعلى التخفيف من معاناته".
وتأتي تغريدة الوزير اليمني بعد ساعات من دعوة السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، أطراف الصراع في اليمن للموافقة على الإعلان المشترك.
وقال آرون "يجب على الرئيس هادي وقيادة الحوثيين العمل بجدية وعاجلة مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لإنهاء الحرب في اليمن من خلال الاتفاق على الإعلان المشترك من أجل تجنب كارثة إنسانية". مشيرا إلى أن الشعب اليمني الذي طالت معاناته لا يستحق أقل من ذلك.