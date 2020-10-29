ماذا قال مهاتير محمد عن الفرنسيين حتى أشعلت تغريدته تويتر وطافت بالعالم

الخميس 29 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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انتشرت تغريدة للزعيم الإسلامي ورئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، عن ذبح الفرنسيين كالنار في الهشيم، وذلك في ظل الهجمات التي تشهدها فرنسا.

وكتب مهاتير محمد على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" 13 تغريدة يفند فيها أسباب قطع رأس المدرس الفرنسي الذي عرض رسومًا مسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم).

وجاءت التغريدة الـ12 التي كتبها "مهاتير" كالآتي: "يحق للمسلمين أن يغضبوا ويقتلوا ملايين الفرنسيين"، وذلك في سياق حديثه عن جرائم الاحتلال الفرنسي ضد المسلمين في الماضي.

وعلى الفور، وضع موقع "تويتر" تنبيهًا على التغريدة، قائلًا: "انتهكت هذه التغريدة قوانين تويتر بشأن تمجيد العنف، ومع ذلك، قررنا أنه قد يكون من مصلحة الجمهور أن تظل التغريدة متاحة".

وعقب تنبيه موقع "تويتر" حذف مهاتير محمد التغريدة من على حسابه، فيما فسر البعض حديث الزعيم الإسلامي الماليزي أنه تبرير لحادثة قتل المدرس الفرنسي.