وزير الخارجية اليمني يكشف عن ضغوطات وتدخلات من الاشقاء وبريطانيا تنال من سيادة القرار اليمني ويعلن الرفض التام لكل تدخل ماذا قال مهاتير محمد عن الفرنسيين حتى أشعلت تغريدته تويتر وطافت بالعالم لاعب رياضي فرنسي شهير لماكرون: أنت ترمي بنا في القذارة الخيار والعلاقة الحميمية .. فوائد مذهلة تجهلها النساء قبل الرجال السعودية تزف بشرى سارة لجميع مسلمي العالم وتعلن استكمال الجاهزية والاستعدادات شاهد بالفيديو.. كمين محكم لقوات ”الشرعية“ وأسر عدد من عناصر الحوثي شرقي ”حزم الجوف“ حقيقة وفاة الشيخ عايض القرني اعتراض عربي ودولي واسع لترشيح مسؤول إماراتي لرئاسة ”الانتربول“ و19 منظمة توجه رسالة عاجلة للأمم المتحدة.. اليمن أحد الأسباب خسائر مخيفة ستفتك بفرنسا في حال توسع نطاق المقاطعة لمنتجاتها .. تقرير أخطر تحذير تطلقه السفارة الأمريكية في الإمارات.. ماذا سيحدث في عواصم الخليج من حدث مخيف تخشاه واشنطن .
انتشرت تغريدة للزعيم الإسلامي ورئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، عن ذبح الفرنسيين كالنار في الهشيم، وذلك في ظل الهجمات التي تشهدها فرنسا.
وكتب مهاتير محمد على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" 13 تغريدة يفند فيها أسباب قطع رأس المدرس الفرنسي الذي عرض رسومًا مسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم).
وجاءت التغريدة الـ12 التي كتبها "مهاتير" كالآتي: "يحق للمسلمين أن يغضبوا ويقتلوا ملايين الفرنسيين"، وذلك في سياق حديثه عن جرائم الاحتلال الفرنسي ضد المسلمين في الماضي.
وعلى الفور، وضع موقع "تويتر" تنبيهًا على التغريدة، قائلًا: "انتهكت هذه التغريدة قوانين تويتر بشأن تمجيد العنف، ومع ذلك، قررنا أنه قد يكون من مصلحة الجمهور أن تظل التغريدة متاحة".
وعقب تنبيه موقع "تويتر" حذف مهاتير محمد التغريدة من على حسابه، فيما فسر البعض حديث الزعيم الإسلامي الماليزي أنه تبرير لحادثة قتل المدرس الفرنسي.