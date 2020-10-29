وزير الخارجية اليمني يكشف عن ضغوطات وتدخلات من الاشقاء وبريطانيا تنال من سيادة القرار اليمني ويعلن الرفض التام لكل تدخل ماذا قال مهاتير محمد عن الفرنسيين حتى أشعلت تغريدته تويتر وطافت بالعالم لاعب رياضي فرنسي شهير لماكرون: أنت ترمي بنا في القذارة الخيار والعلاقة الحميمية .. فوائد مذهلة تجهلها النساء قبل الرجال السعودية تزف بشرى سارة لجميع مسلمي العالم وتعلن استكمال الجاهزية والاستعدادات شاهد بالفيديو.. كمين محكم لقوات ”الشرعية“ وأسر عدد من عناصر الحوثي شرقي ”حزم الجوف“ حقيقة وفاة الشيخ عايض القرني اعتراض عربي ودولي واسع لترشيح مسؤول إماراتي لرئاسة ”الانتربول“ و19 منظمة توجه رسالة عاجلة للأمم المتحدة.. اليمن أحد الأسباب خسائر مخيفة ستفتك بفرنسا في حال توسع نطاق المقاطعة لمنتجاتها .. تقرير أخطر تحذير تطلقه السفارة الأمريكية في الإمارات.. ماذا سيحدث في عواصم الخليج من حدث مخيف تخشاه واشنطن .
انتقد اللاعب الفرنسي، عادل رامي (34 عاماً)، تصريحات رئيس بلاده، إيمانويل ماكرون، المناهضة للإسلام، وقال مخاطبا إياه: "أنت ترمي بنا في القذارة."
وأكد رامي في منشور عبر حسابه على "إنستغرام"، رفضه للمواقف المناهضة للإسلام والمسلمين في فرنسا.
ووصف الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد (ص) والتي نشرتها مجلة شارلي إيبدو، بـ "الاستفزازية"، معرباً عن حزنه وغضبه إزاء ذلك.
وأردف: "أنا فرنسي مغربي الأصل. أنا مسلم ولست إرهابي."
وأوضح أن من ينفّذ الهجمات في فرنسا، ليسوا من المسلمين، وأن الساسة في بلاده لا يريدون فهم هذا الجانب.
وتابع: "ماكرون! أنت ترمي بنا في القذارة. فرنسا تعني التنوّع. أنا منزعج بسبب استفزازات ورسوم شارلي إيبدو، وبسبب الممارسات المتعلقة بالمسلمين. مفهوم؟"
واختتم: "أنا حزين جداً، هذه كارثة."
وخلال الأيام الماضية، شهدت فرنسا نشر صور ورسوم كاريكاتورية على واجهات بعض المباني، مسيئة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.
وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية"، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.