لاعب رياضي فرنسي شهير لماكرون: أنت ترمي بنا في القذارة

الخميس 29 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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انتقد اللاعب الفرنسي، عادل رامي (34 عاماً)، تصريحات رئيس بلاده، إيمانويل ماكرون، المناهضة للإسلام، وقال مخاطبا إياه: "أنت ترمي بنا في القذارة."

وأكد رامي في منشور عبر حسابه على "إنستغرام"، رفضه للمواقف المناهضة للإسلام والمسلمين في فرنسا.

ووصف الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد (ص) والتي نشرتها مجلة شارلي إيبدو، بـ "الاستفزازية"، معرباً عن حزنه وغضبه إزاء ذلك.

وأردف: "أنا فرنسي مغربي الأصل. أنا مسلم ولست إرهابي."

وأوضح أن من ينفّذ الهجمات في فرنسا، ليسوا من المسلمين، وأن الساسة في بلاده لا يريدون فهم هذا الجانب.

وتابع: "ماكرون! أنت ترمي بنا في القذارة. فرنسا تعني التنوّع. أنا منزعج بسبب استفزازات ورسوم شارلي إيبدو، وبسبب الممارسات المتعلقة بالمسلمين. مفهوم؟"

واختتم: "أنا حزين جداً، هذه كارثة."

وخلال الأيام الماضية، شهدت فرنسا نشر صور ورسوم كاريكاتورية على واجهات بعض المباني، مسيئة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية"، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.