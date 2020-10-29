الخيار والعلاقة الحميمية .. فوائد مذهلة تجهلها النساء قبل الرجال

الخميس 29 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بالرغم من أنه لا يوجد دليل قاطع على فائدة الخيار الجنسية بالتحديد، فالخيار مفيد للغاية للصحة بشكل عام، خاصًة خلال فصل الصيف حيث أن معظمه مصنوع من الماء والمغذيات الهامة الضرورية لجسم الإنسان، مما يعكس فوائد الخيار الصحية على الصحة الجنسية.

القيمة الغذائية للخيار وفوائده

الخيار غني بفيتامين A، وفيتامين C، وحمض الفوليك، في حين أن جلد أو قشر الخيار غني بالألياف ومجموعة كبيرة من المعادن، بما في ذلك الماغنيسيوم والموليبدينوم والبوتاسيوم.

يحتوي الخيار على السيليكا، وهو معدن يساهم إلى حد كبير في تعزيز الأنسجة الضامة، ومن المعروف أنه يساعد في شفاء و التخفيف العديد من المشاكل الجلدية، مثل التورم تحت العين، وحروق الشمس.

يحتوي الخيار أيضا على حمض الأسكوربيك، وحمض الكافئيك، اللذان يمنعان فقدان المياه، وبالتالي يتم تطبيق الخيار في كثير من الأحيان موضعيًا للحروق والتهاب الجلد.

الخيار يسيطر على ضغط الدم

من المعروف أن صحة وسلامة الدورة الدموية عنصر هام لتعزيز الصحة الجنسية، وأثبتت الدراسات الأشخاص الذين يستهلكون الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف مثل الخيار، انخفض لديهم ضغط الدم إلى المستويات الطبيعية.

ينظم الخيار ضغط الدم ويساهم في البنية المناسبة للأنسجة الضامة في الجسم، بما في ذلك العضلات والعظام والأربطة والغضاريف والأوتار.

الخيار يحافظ على الصحة العامة

بالتأكيد ستنعكس فوائد الخيار الصحية على الصحة الجنسية، ومن خصائص الخيار أنه يحافظ على الصحة العامة.

الخيار يحتوي على خصائص مطهرة ممتازة، ويزيل بنشاط النفايات المتراكمة والسموم من الجسمك، فالخيار جيد جدًا لتحسين وظائف المثانة والكلى والكبد والبنكرياس.

عصير الخيار مع عصير الجزر فعال للغاية في حالات الروماتيزم الناجمة عن فرط حمض اليوريك في الجسم، كما أن شرب عصير الخيار على أساس منتظم يساعد أيضا على علاج النقرس والأكزيما.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الرئة أو المعدة، فتأكدي من إضافة الخيار إلى نظامك الغذائي، كما أن الخيار يعزز مرونة العضلات، ومحتوى المغنيسيوم في الخيار يضمن الدورة الدموية الصحيحة وصحة الأعصاب.

بما أن الخيار غني بالمعادن، فهو يعزز صحة الأظافر، كما أن له خصائص مضادة للأكسدة.

الفوائد الصحية الأخرى للخيار

العناية بالبشرة.

منع الإمساك وحصوات الكلى.

إدارة مرض السكري.