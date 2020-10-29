السعودية تزف بشرى سارة لجميع مسلمي العالم وتعلن استكمال الجاهزية والاستعدادات

الخميس 29 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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زفت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، بشرى سارة اليوم الخميس لجميع مسلمي العالم، حيث أعلنت إتاحة أداء مناسك العمرة أمام الجميع.

وأشارت الوزارة، إلى أن العالم يتطلع للمرحلة الثالثة من عودة العمرة ، وأكدت على استكمال الجاهزية والاستعدادات بنسبة 100% .

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، كشفت يوم الأحد الماضي، عن ضوابط تقديم الخدمات للمعتمرين القادمين من الخارج من قبل شركات العمرة ووكلاء السفر المرخصين خارج المملكة.

وأكدت الوزارة، أن "المملكة تتشرف بالبدء في استقبال المعتمرين من خارج المملكة للمرحلة الثالثة من عودة العمرة والزيارة التدريجية اعتبارا من أول نوفمبر المقبل"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوزارة، أن "بروتوكولات استحقاق العمرة تتضمن أن تكون الفئة العمرية لمعتمري الخارج من 18 إلى 50 سنة، وفقا لاشتراطات وزارة الصحة".

كما اشترطت الوزارة، "تقديم المعتمر شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية، تثبت خلوه من فيروس كورونا المستجد، جرى إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر على ألا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة".

ويجب على المعتمر أيضا، "الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة، وفقًا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بتطبيق "اعتمرنا".

ونوهت، بأن "تكون حجوزات الطيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر".

وبينت أن "المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر تشمل (خدمة السكن)، وتشمل 3 أيام عزل صحي فور الوصول للمملكة و (خدمة النقل)، بين المنافذ والسكن وخدمة التأمين الشامل، وخدمات ميدانية تشمل التنقل بين الحرم والسكن والميقات وقائدا مرشدا لكل مجموعة".