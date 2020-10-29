شاهد بالفيديو.. كمين محكم لقوات ”الشرعية“ وأسر عدد من عناصر الحوثي شرقي ”حزم الجوف“

الخميس 29 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، الخميس 29 اكتوبر/تشرين الأول، أسر مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة "بير المرازيق" بمحافظة الجوف (شمال اليمن).

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن قوات الجيش الوطني استدرجت مجاميع من مليشيا الحوثي إلى كمين محكم أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية التي تم تحريرها مؤخراً باتجاه "بير المرازيق" البوابة الشرقية لمدينة الحزم.

وأوضح البيان أن قوات الجيش الوطني أطبقت الحصار على المجاميع المتسللة وأوقعت عدداً منهم بين قتيل وجريح فيما تمكنت من أسر آخرين بينهم قيادي ميداني، واستعادت 5 أطقم بعتادها وعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر.

ونشر المركز مقطع فيديو يظهر جانب من المعارك التي دارت، اليوم، أثناء عملية الاستدراج. للمشاهدة اضغط هنا

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تعزيزات تابعة للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة، وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات القتالية وسقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.