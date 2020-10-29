حقيقة وفاة الشيخ عايض القرني

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بعد انتشار أنباء مزعومة عن وفاة الداعية السعودي الشيخ عائض القرني، على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نقله للعناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية، خرجت عائلة "القرني" لتوضيح حالته الصحية، نافية وفاته.
وقال جابر القرني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لكل من يسأل عن حالته (عائض القرني) فقد تواصلت للتو مع ابنه عبدالله، ووضعه مستقر”.
وأضاف: “قد تم نقله (عائض القرني) من أحد المستشفيات الأهلية إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، والزيارة ممنوعة ولاتنسوه من صادق دعواتكم”.
وكان “القرني” قد أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ أيام، ومع تدهور حالته الصحية تم نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية.