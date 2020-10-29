أخطر تحذير تطلقه السفارة الأمريكية في الإمارات.. ماذا سيحدث في عواصم الخليج من حدث مخيف تخشاه واشنطن .

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وجهت السفارة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة؛ تحذيرًا شديدًا للأمريكيين من احتمال استهداف ما أسمتها "جماعات إرهابية" لهم في بلدان الخليج.
وقالت السفارة: إن "وزارة الخارجية لا تزال تشعر بالقلق إزاء التهديد العالمي للإرهاب، بما في ذلك احتمال وقوع هجمات إرهابية ضد مواطني الولايات المتحدة ومصالحها في الخليج وشبه الجزيرة العربية".
وأضافت: أن "المنظمات الإرهابية تواصل التخطيط لشن هجمات على أهداف غربية"، محذرة من أن "تستخدم هذه الهجمات مجموعة واسعة من التكتيكات، بما فيها العمليات الانتحارية والاغتيالات والخطف والاختطاف والتفجير".
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ودعت الأمريكيين إلى "البقاء بعيدا عن الأنظار، وأن يكونوا على دراية بالمناطق المحيطة، وأن يظلوا يقظين في المواقع التي يرتادها السياح".