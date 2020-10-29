أصغر المتسابقين العرب ... عمره 16 عاما وفاز بـ169 لقبا انتخاب قيادة جديدة للبرلمان العربي.. الرئاسة لدولة خليجية وبرلماني يمني إصلاحي رئيساً للجنة المالية والاقتصادية السعودية : وزارة الداخلية تحذر مواطني المملكة والوافدين وتتوعد المخالفين مارب : رئيس جامعة إقليم سبأ يصدر قرارات تعيين جديدة مسيحيون يرسمون إلا رسول الله بأجسادهم مأرب : وفاة الشيخ مهيوب سعيد مدهش بن دغر يكشف المستور ويشكو من الظلم ويتحدث عن محاولة أخيرة لإنقاذ الشرعية ويؤكد :كنا أمام خيارين بعد التصعيد الكبير وتحذير أمريكا.. التحالف يهدد الحوثيين: لن نصبر عليكم ثلاثة قتلى في حادثة طعن شهدتها فرنسا اليوم طقس بارد يضرب 10 محافظات يمنية والأرصاد يحذر
يعتبر السائق العماني شهاب الحبسي أصغر المتسابقين العرب في بطولة أوروبا المفتوحة للفورمولا 3، كما أنه أكثر المتسابقين العرب تتويجا بالألقاب في هذا السن الصغير، وتنبأ له بطل سباقات الرالي القطري ناصر العطية بمستقبل كبير.
ففي عمر 16 عاما حصل الحبسي على المركز الثامن في سباق فورمولا 3 بالجولة التي أقيمت على حلبة ريد بول رينغ في النمسا، مع حصوله على 4 نقاط إضافية، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط بعد أن حاز على نقطة واحدة في الجولة الماضية، وهو مركز متقدم بالنسبة لعمره الصغير.
وقال الحبسي للجزيرة إنه فخور بكونه أصغر المتنافسين في البطولة التي شارك فيها دون أي تدريبات مسبقة بسبب الحظر الذي شهدته سلطنة عمان نتيجة تفشي فيروس كورونا.
وأضاف "منافستي مع أبطال من ذوي الخبرة الأكبر سنا هي تحد كبير دائما، والحمد لله تغلبت عليهم وحصلت على نقاط الانتقال من فورمولا 4 إلى فورمولا 3، ورغم أنني أصغر متسابق في البطولة فإنني قدمت أداء رائعا في ظل جائحة كورونا".
ورغم صغر سنه فإن الحبسي فاز بـ169 لقبا، ونال لقبه الأول وهو في سن التاسعة، وشارك في العديد من البطولات، منها بطولة الشرق الأوسط، وبطولات الخليج ودبي وفرنسا وإسبانيا والهند وغيرها من دول العالم.