انتخاب قيادة جديدة للبرلمان العربي.. الرئاسة لدولة خليجية وبرلماني يمني إصلاحي رئيساً للجنة المالية والاقتصادية

الخميس 29 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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انتخبت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، الخميس 29 اكتوبر/تشرين الأول، قيادة جديدة للبرلمان العربي، باختيار رئيس جديد و4 نواب ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس.



وشارك ممثلون عن مجلس النواب اليمني هم :" الدكتور مهدي عبدالسلام، وعبدالوهاب معوضه، وإنصاف علي مايو، وعلوي الباشا بن زبع".



وفاز النائب البحريني عادل عبدالرحمن العسومي برئاسة البرلمان بالتزكية، خلفاً للسعودي مشعل السلمي الذي عُين نائباً لرئيس مجلس الشورى في بلاده، فيما انتخب النائب إنصاف علي مايو، رئيسا للجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان.



وأكد العسومي، في الجلسة استمرار البرلمان في العمل بكل جد وإخلاص دفاعاً عن قضايا الأمة العربية العادلة في كافة المحافل وعلى كافة المستويات من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة.



وقال العسومي إن البرلمان العربي سيعمل على تعزيز العمل العربي المشترك كهدف أساسي يحقق التضامن العربي، ودعم ونصرة قضية العرب الأولى فلسطين حتى تقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومساندة الدول العربية في حربها على الإرهاب، والعمل على صيانة الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.