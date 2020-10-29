أصغر المتسابقين العرب ... عمره 16 عاما وفاز بـ169 لقبا انتخاب قيادة جديدة للبرلمان العربي.. الرئاسة لدولة خليجية وبرلماني يمني إصلاحي رئيساً للجنة المالية والاقتصادية السعودية : وزارة الداخلية تحذر مواطني المملكة والوافدين وتتوعد المخالفين مارب : رئيس جامعة إقليم سبأ يصدر قرارات تعيين جديدة مسيحيون يرسمون إلا رسول الله بأجسادهم مأرب : وفاة الشيخ مهيوب سعيد مدهش بن دغر يكشف المستور ويشكو من الظلم ويتحدث عن محاولة أخيرة لإنقاذ الشرعية ويؤكد :كنا أمام خيارين بعد التصعيد الكبير وتحذير أمريكا.. التحالف يهدد الحوثيين: لن نصبر عليكم ثلاثة قتلى في حادثة طعن شهدتها فرنسا اليوم طقس بارد يضرب 10 محافظات يمنية والأرصاد يحذر
انتخبت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، الخميس 29 اكتوبر/تشرين الأول، قيادة جديدة للبرلمان العربي، باختيار رئيس جديد و4 نواب ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس.
وشارك ممثلون عن مجلس النواب اليمني هم :" الدكتور مهدي عبدالسلام، وعبدالوهاب معوضه، وإنصاف علي مايو، وعلوي الباشا بن زبع".
وفاز النائب البحريني عادل عبدالرحمن العسومي برئاسة البرلمان بالتزكية، خلفاً للسعودي مشعل السلمي الذي عُين نائباً لرئيس مجلس الشورى في بلاده، فيما انتخب النائب إنصاف علي مايو، رئيسا للجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان.
وأكد العسومي، في الجلسة استمرار البرلمان في العمل بكل جد وإخلاص دفاعاً عن قضايا الأمة العربية العادلة في كافة المحافل وعلى كافة المستويات من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة.
وقال العسومي إن البرلمان العربي سيعمل على تعزيز العمل العربي المشترك كهدف أساسي يحقق التضامن العربي، ودعم ونصرة قضية العرب الأولى فلسطين حتى تقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومساندة الدول العربية في حربها على الإرهاب، والعمل على صيانة الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.