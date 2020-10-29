السعودية : وزارة الداخلية تحذر مواطني المملكة والوافدين وتتوعد المخالفين

الخميس 29 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس ،تحذيرًا عاجلًا إلى كافة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إن الوزارة تهيب بالمواطنين والمقيمين المبادرة بالإبلاغ عن أي تواجد لمخالفي نظام الإقامة أو المتسولين، مشددًا على عدم تقديم أي نوع من المساعدة للمخالفين.

وحذر المسؤول السعودي من أن عقوبة من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين أو التستر عليهم تصل إلى غرامة 100 ألف ريال والسجن سنتين مع ترحيل الوافد بعد التشهير به ومصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي.

وأكد على أهمية دور المواطن والمقيم في القضاء على ظاهرة وجود مخالفي نظام الإقامة والمتسولين.

وسبق أن أعلنت هيئة الجوازات بالسعودية، عن وجود عدة شروط للوافدين لضمان بقائهم داخل المملكة.

من بين الشروط أن يكون لدى المقيم مستوى تعليمي مميز، وذو مؤهلات وكفاءات عالية، إضافة إلى تنفيذه استثمارات طويلة الأجل، تحقق مكاسب من الاستثمارات، وسداد الرسوم المستحقة عليه داخل المملكة.