مارب : رئيس جامعة إقليم سبأ يصدر قرارات تعيين جديدة

الخميس 29 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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صدر اليوم قرار رئيس جامعة إقليم سبأ رقم (35) قضت المادة الأولى منه بتعيين

د . علي صالح عدلان قائما بأعمال رئيس قسم القران الكريم وعلومه .

وتعيين الدكتور صالح علي سعيد غريب قائماً بأعمال رئيس قسم الجيولوجيا-كلية العلوم.

يشار إلى ان الدكتور علي صالح عدلان حصل على درجة الدكتوراه من السودان .

والدكتور صالح علي سعيد غريب حاصل على درجة الدكتوراه من جمهورية الهند العام الماضي، وكانت رسالته عن قطاع مأرب / حوض السبعتين، وقد حصل على الدكتوراه بعد ان أوصت تقارير المشرفين والممتحنين بقبول الرسالة من المرتبة الأولى ونشرها.

يذكر أن الدكتور صالح غريب الي جانب زملائه الدكتور حمدي الضراب والدكتور محمد الباروت قد قاموا بإعداد تقارير علمية أثناء فيضان بحيرة سد مأرب مما أدى إلى طمأنة السكان المتخوفين من فيضان السد.

وفي الأخير نبارك للدكتور غريب سائلين المولى عزوجل ان يوفقه ويعينه على مهامه.