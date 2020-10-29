مأرب : وفاة الشيخ مهيوب سعيد مدهش

الخميس 29 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

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توفي اليوم الخميس الشيخ مهيوب سعيد مدهش , أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية والدعوية بمحافظة مأرب .

يعد الشيخ مهيوب الاب الروحي لدعوة والتربية بمحافظة مأرب , حيث انتقل اليها في أوائل السبعينات من القرن الماضي بعد تخرجه الجامعي من المملكة العربية السعودية , ومن يومها أستقر بها حتى وافاه الاجل في يومنا هذا .

كما يعد الراحل من أكبر المصلحين بالمحافظة إصلاحا دينيا وبين ذات البين , تراس رئاسة التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب لقرابة عقدين من الزمن .

كما ينعي موقع مأرب برس وكل العاملين فيه وفاة الراحل وانا لله وانا اليه راجعون .