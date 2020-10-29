مأرب : وفاة الشيخ مهيوب سعيد مدهش عاجل: بن دغر يكشف المستور ويشكو من الظلم ويتحدث عن محاولة أخيرة لإنقاذ الشرعية ويؤكد :كنا أمام خيارين بعد التصعيد الكبير وتحذير أمريكا.. التحالف يهدد الحوثيين: لن نصبر عليكم ثلاثة قتلى في حادثة طعن شهدتها فرنسا اليوم طقس بارد يضرب 10 محافظات يمنية والأرصاد يحذر طعن حارس في القنصيلة الفرنسية بجدة والشرطة توضح في ظروف غامظة...تم استهداف أكبر مصفاة للنفط في فنزويلا الإمارات تعلن إطلاق ثاني قمر صناعي يبنى محلياً الثالث خلال شهر...حريق هو الأضخم في جنوب السعودية والسلطات توضح الخسائر الخارجية الأمريكية تطلق تصريحات خطيرة حول فرض عقوبات حقيقية على تركيا
توفي اليوم الخميس الشيخ مهيوب سعيد مدهش , أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية والدعوية بمحافظة مأرب .
يعد الشيخ مهيوب الاب الروحي لدعوة والتربية بمحافظة مأرب , حيث انتقل اليها في أوائل السبعينات من القرن الماضي بعد تخرجه الجامعي من المملكة العربية السعودية , ومن يومها أستقر بها حتى وافاه الاجل في يومنا هذا .
كما يعد الراحل من أكبر المصلحين بالمحافظة إصلاحا دينيا وبين ذات البين , تراس رئاسة التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب لقرابة عقدين من الزمن .
كما ينعي موقع مأرب برس وكل العاملين فيه وفاة الراحل وانا لله وانا اليه راجعون .