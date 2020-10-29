بعد التصعيد الكبير وتحذير أمريكا.. التحالف يهدد الحوثيين: لن نصبر عليكم

الخميس 29 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وجه التحالف العربي بقيادة السعودية تهديدا للحوثيين وقال انه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة العناصر المنفذة للعمليات التي استهدفت مدنيين جنوب السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن تنفيذ مليشيا الحوثي عمليات ارهابية في السعودية دليل على حالة اليأس بعد الخسائر التي منيت بها في مأرب والجوف.

وفي مقابلة مع قناة "العربية" أكد المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إحباط كل "المحاولات المستميتة" من ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين، حيث تم الأربعاء تدمير 3 صواريخ باليستية و6 مسيرات مفخخة حوثية.

وشدد المالكي على أن الدفاعات السعودية البحرية والجوية تمتلك احترافية عالية في التصدي لهذه الهجمات، مضيفاً أن وضع الحوثيين على الأرض في مأرب والجوف "يائس وتعيس".

وشرح أنه تم القضاء على التعزيزات الحوثية في مأرب والجوف، كما يُقتل أكثر من 300 عنصر من الميليشيا يومياً في هاتين الجبهتين، مضيفاً أن ميليشيات الحوثي عاجزة عن تحقيق أي نصر في الجوف.

واعتبر المالكي ان "إملاءات الحرس الثوري الإيراني واضحة في صنعاء المحتلة"، كما ذكر بأن "العلاقة معروفة بين الميليشيا الحوثية والقاعدة وداعش".

وشدد على استمرار التحالف في تدمير القدرات النوعية للميليشيات الحوثية. وحذّر قائلاً: "لن يكون هناك أي صبر على الحوثيين في حال أصيب أي مدني".

وصعّدت ميليشيات الحوثي مؤخراً من عملياتها العسكرية بالطائرات المسيرة محاولةً استهداف الأعيان المدنية في السعودية والمحافظات اليمنية التي تشهد مواجهات وأبرزها نهم ومأرب والجوف والساحل الغربي.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

وكان التحالف قد أعلن أمس الأربعاء عن إحباط هجمات جوية حوثية، مؤكدا تدميره ست طائرات مسيرة مفخخة، فوق مناطق جازان ونجران وخميس مشيط.

ولاحقاً، أعلن التحالف إحباطه عدة هجمات باتجاه السعودية أطلقتها المليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين.

وكشف التحالف عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه جازان في السعودية. كما تم اعتراض صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه نجران،كذلك، اعترض التحالف صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأشار التحالف إلى "التصدي لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين".

بالتزامن حذرت السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض،امس رعاياها من احتمال وقوع هجمات بالصواريخ والمسيّرات، ودعتهم إلى أن يكونوا في حالة تأهب.

وقالت السفارة في بيان تحذيري عبر موقعها الإلكتروني، إنها تتعقب تقارير عن صواريخ أو طائرات من دون طيار محتملة قد تكون متجهة نحو الرياض.