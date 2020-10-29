طقس بارد يضرب 10 محافظات يمنية والأرصاد يحذر

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حذر المركز الوطني للأرصاد، من أجواء باردة وجافة اثناء الليل والصباح الباكر على عدة محافظات يمنية،خلال الساعات القادمة.
وقال المركز في بيان، إن من المتوقع أن تشهد محافظات “صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع” والمناطق المرتفعة من محافظات (إب، لحج، أبين وتعز) واجزاء من الهضاب الداخلية، أجواء باردة خلال الليل والصباح وطقس مشمس اغلب ساعات النهار.
ولم يستبعد المركز، أن تتكون خلايا متفرقة من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك المناطق الجبلية المقابلة لسهل تهامة.
وفي المناطق الساحلية، توقع المركز، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً بسحب منخفضة خاصة على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط احيانا مثيرة للأتربة على السواحل الغربية والجنوبية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها من 12 الى 25 عقدة.