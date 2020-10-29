عاجل: طعن حارس في القنصيلة الفرنسية بجدة والشرطة توضح

الخميس 29 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت شرطة مكة المكرمة اليوم الخميس،اعتقال شخص طعن حارسا في القنصلية الفرنسية في جدة بآلة حادة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي اليوم، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن في القنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

وقال الغامدي إنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أضاف أنه تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.