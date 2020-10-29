آخر الاخبار

بعد التصعيد الكبير وتحذير أمريكا.. التحالف يهدد الحوثيين: لن نصبر عليكم ثلاثة قتلى في حادثة طعن شهدتها فرنسا اليوم طقس بارد يضرب 10 محافظات يمنية والأرصاد يحذر عاجل: طعن حارس في القنصيلة الفرنسية بجدة والشرطة توضح في ظروف غامظة...تم استهداف أكبر مصفاة للنفط في فنزويلا الإمارات تعلن إطلاق ثاني قمر صناعي يبنى محلياً الثالث خلال شهر...حريق هو الأضخم في جنوب السعودية والسلطات توضح الخسائر الخارجية الأمريكية تطلق تصريحات خطيرة حول فرض عقوبات حقيقية على تركيا تجمدت قلوبهم حال سماعهم صرخة مرعبة من القبور شاهد لحظة هروب شرطيين أمريكيين من مقبرة فرنسا تنقلب على ماكرون من الداخل وأكبر معارضيها يعلن: لن ندعم ماكرون ضد أردوغان

عاجل: طعن حارس في القنصيلة الفرنسية بجدة والشرطة توضح

الخميس 29 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 704

اعلنت شرطة مكة المكرمة اليوم الخميس،اعتقال شخص طعن حارسا في القنصلية الفرنسية في جدة بآلة حادة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي اليوم، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن في القنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

وقال الغامدي إنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أضاف أنه تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

إقراء أيضاً
ثلاثة قتلى في حادثة طعن شهدتها فرنسا اليوم
في ظروف غامظة...تم استهداف أكبر مصفاة للنفط في فنزويلا
الثالث خلال شهر...حريق هو الأضخم في جنوب السعودية والسلطات توضح الخسائر
الخارجية الأمريكية تطلق تصريحات خطيرة حول فرض عقوبات حقيقية على تركيا
فرنسا تنقلب على ماكرون من الداخل وأكبر معارضيها يعلن: لن ندعم ماكرون ضد أردوغان
الملك سلمان يعلن عن قرار مفاجئ بشأن المتوفين بفيروس كورونا في السعودية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس