في ظروف غامظة...تم استهداف أكبر مصفاة للنفط في فنزويلا

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أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن "هجوما" استهدف أكبر مصفاة للنفط في فنزويلا، وحمل "مجموعات إرهابية" مرتبطة بالمعارض، خوان غوايدو، المسؤولية عن هذا الهجوم.
وقال الرئيس الاشتراكي، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر في كاراكاس، إن مصفاة أمواي الواقعة في شمال غرب فنزويلا "تعرضت لهجوم بسلاح قوي" ظهر يوم الثلاثاء.
وأضاف أن هذا "الهجوم" أدى إلى "انقلاب برج معدنه أكثر سماكة من معدن دبابة".
وبدون أن يوضح تأثير "الهجوم" على إنتاج النفط، ولا السلاح الذي تم استخدامه، أكد مادورو على أنه من فعل "مجموعة إرهابية لخوان غوايدو"، زعيم المعارضة الفنزويلية الذي تعترف به نحو 50 دولة رئيسا موقتا للبلاد. وردا على هذه التصريحات، أكد خوان غوايدو أن مادورو أطلق "أكاذيب".
وكتب في تغريدة على "تويتر": "ما دمر أمواي والمصافي فساد ونهب" للمنشآت النفطية.
وقالت المعارضة إن انفجارا حدث في أمواي.
ورأى النائب لويس ستيفانيلي أن الحادث نجم على الأرجح عن "تسرب لحمض الهيدروفلوريك" وليس عن "هجوم".
ومصفاة أمواي جزء من مجمع باراغوانا النفطي الضخم، وهو واحد من أكبر المجمعات النفطية في العالم.
ونظريا تبلغ طاقته 955 ألف برميل يوميا، لكن إنتاجه في الوقت الحاضر بعيد عن هذا الرقم