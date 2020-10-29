الثالث خلال شهر...حريق هو الأضخم في جنوب السعودية والسلطات توضح الخسائر

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اندلع حريق ضخم، مساء الأربعاء، في منطقة جبلية جنوبي السعودية، في ثالث واقعة مماثلة بالمملكة خلال شهر.
وأفاد الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه الموثق بتويتر بأنه "يباشر حريقا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية في مركز السودة وينفذ خطط محاصرة ومكافحة ومنع انتشاره".
وأوضح أنه "تمت السيطرة على بعض المواقع، ويجري العمل على فتح طرق للوصول للأماكن الوعرة لمكافحة النيران فيها، ولا إصابات حتى الآن".
ووصفت وسائل إعلام محلية بينها الرياض الحريق بأنه "ضخم"، فيما نقلت منصات تواصل مقاطع فيديو للحريق لم يتسن التأكد من صحته تظهر تصاعد النيران بصورة كبيرة من إحدى المناطق.
ولم تعلن السلطات السعودية سبب الحريق.
وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول و17 سبتمبر/أيلول اندلاع حريقان في منطقتين وعرتين، بجبلي عمد بمنطقة مكة ومحافظة تنومة، وساعدت الرياح على انتشارهما آنذاك قبل أن يخمدا