فرنسا تنقلب على ماكرون من الداخل وأكبر معارضيها يعلن: لن ندعم ماكرون ضد أردوغان

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكد زعيم أكبر حزب معارض في فرنسا، جان لوك ميلنشون، على أنه لن يقف إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون في جداله مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح في حوار أجراه مع إذاعة "إنتر – Inter" الفرنسية الاثنين، أنه دعم ماكرون مرات عدة فيما مضى، مبينا أنه لن يفعل ذلك بعد الآن، وسيفضل الصمت.

وأشار زعيم حزب "فرنسا الأبية"، إلى أنه بات يتساءل عن طبيعة التحالف الذي بين فرنسا وتركيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في الوقت الذي تواجه فيه باريس أنقرة في سوريا وليبيا.

وتابع: "أمس، نشر الرئيس (ماكرون) سلسلة تغريدات لم أفهم سببها. ماكرون فقد السيطرة تماما على الوضع."

وأوضح أن فرنسا أصبحت مثيرة للسخرية من قبل الآخرين، بسبب ممارسات ماكرون.

وتصاعد التوتر التركي الفرنسي، في الأيام الماضية، على خلفية نشر باريس رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على بعض المباني، أيدها الرئيس ماكرون في تصريحات الأربعاء الماضي.

وأشعلت تصريحات ماكرون والرسوم المسيئة موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية. وكان الرئيس التركي من أبرز المنتقدين للإجراءات الفرنسية، إذ دعا شعب بلاده للمقاطعة، ووصف ماكرون "بالمختل عقليا".