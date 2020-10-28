الملك سلمان يعلن عن قرار مفاجئ بشأن المتوفين بفيروس كورونا في السعودية

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن قرار مفاجئ بشأن المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في السعودية.

ونصَّ قرار "الملك سلمان" -بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)- على صرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد).

واشترط قرار "الملك سلمان" بصرف مبلغ النصف مليون ريال لذوي المتوفي "العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص؛ مدنيًا كان أم عسكريًا، وسعوديًا كان أم غير سعودي".

وأثار القرار حالة من الجدل في السعودية بسبب تخصيص المبالغ المالية للمتوفين جراء الفيروس في القطاع الصحي، دون غيره من القطاعات في المملكة.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في السعودية؛ فإن عدد وفيات فيروس كورونا بالمملكة منذ بدء الجائحة بلغت 5329 حالة.