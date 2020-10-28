الحكومة الشرعية: تدفق غير مسبوق للنازحين نحو محافظة مأرب

التحالف يعلن تدمير 6 طائرات مفخخة في سماء السعودية تعرف على الدولة التي أقرت منح 100 ألف لكل مولود اسمه محمد هزة أرضية تضرب السعودية وتفاصيل عن الاضرار محافظة جنوبية خارج سيطرة الانتقالي ترفع الجاهزية الأمنية لرجال الامن والجيش بعموم المحافظة قطر تعلن عن قرارات جديدة ومهمة بخصوص الوافدين سبع نصائح ذهبية لشعر صحي وجميل حبيبي حياتي فداك.. هكذا امتدح أردوغان النبي الكريم (شاهد) هل تنقلب مسقط على واشنطن .. مصادر عبرية تكشف لماذا تمارس أمريكا ضغوطا قاهرة على وزير خارجية السلطنة؟ ”علي محسن الأحمر“ يطلع على مستجدات معارك الجوف ويشيد بالالتفاف الشعبي برلماني إيراني يكشف معلومات مثيرة وخطيرة عن دعم قدرات الحوثيين في صناعة الطائرات المسيرة وتطوير الصواريخ الباليستية
قال وزير الخارجية محمد الحضرمي، الاربعاء 28 اكتوبر/تشرين الأول، إن جرائم مليشيا الحوثي تسببت في تدفق غير مسبوق للنازحين إلى محافظة مأرب التي تواجه ضغط كبير في البنية التحتية.
وأكد الحضرمي خلال لقائه اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة، "كريستا روتنشتاينر"، على أهمية إنشاء مركز مستقل للإغاثة الإنسانية بشكل عام بمحافظة مأرب والمحافظات المجاورة.
وناقش اللقاء، وفق وكالة "سبأ" الحكومية، أنشطة المنظمة في اليمن وما يتصل بمساعدة الحكومة في مواجهة مشكلة النازحين وظاهرة الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن.
وثمن الوزير "التوسع في الأداء غير المركزي لعمل منظمة الهجرة في العاصمة المؤقتة عدن وفي محافظة مأرب، مؤكداً على أهمية الحضور الفاعل للمنظمات الدولية لمواجهة احتياجات الأعداد المتزايدة للنازحين، خاصة في محافظة مأرب التي تواجه ضغوط في البنية التحتية جراء التدفق غير المسبوق للنازحين.
وأكد الحضرمي "حرص الحكومة وتذليل كافة الصعوبات وتوفير الظروف الملائمة لاستيعاب مكاتب المنظمات الدولية في المحافظة التي تشهد أكبر موجة نزوح في اليمن".
من جانبها استعرضت رئيسية بعثة المنظمة الدولية للهجرة ،برامج المنظمة في اليمن خلال العام الحالي وخاصة ما يتصل بالرعاية الصحية للنازحين و أنشطة مواجهة فيروس كورونا ودعم برنامج العودة الطوعية للمهاجرين من القرن الأفريقي.
وأشارت "روتنشتاينر" في اللقاء وفق وكالة سبأ، الى وضع النازحين في مأرب وإسهامات المنظمة لتقديم الرعاية اللازمة لهم، والعوائق التي تواجه عمل المنظمة ومنها العجز في التمويل وما له من تأثير على برامج الدعم لمجتمعات النازحين.