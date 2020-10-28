الحكومة الشرعية: تدفق غير مسبوق للنازحين نحو محافظة مأرب

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال وزير الخارجية محمد الحضرمي، الاربعاء 28 اكتوبر/تشرين الأول، إن جرائم مليشيا الحوثي تسببت في تدفق غير مسبوق للنازحين إلى محافظة مأرب التي تواجه ضغط كبير في البنية التحتية.

وأكد الحضرمي خلال لقائه اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة، "كريستا روتنشتاينر"، على أهمية إنشاء مركز مستقل للإغاثة الإنسانية بشكل عام بمحافظة مأرب والمحافظات المجاورة.

وناقش اللقاء، وفق وكالة "سبأ" الحكومية، أنشطة المنظمة في اليمن وما يتصل بمساعدة الحكومة في مواجهة مشكلة النازحين وظاهرة الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن.

وثمن الوزير "التوسع في الأداء غير المركزي لعمل منظمة الهجرة في العاصمة المؤقتة عدن وفي محافظة مأرب، مؤكداً على أهمية الحضور الفاعل للمنظمات الدولية لمواجهة احتياجات الأعداد المتزايدة للنازحين، خاصة في محافظة مأرب التي تواجه ضغوط في البنية التحتية جراء التدفق غير المسبوق للنازحين.

وأكد الحضرمي "حرص الحكومة وتذليل كافة الصعوبات وتوفير الظروف الملائمة لاستيعاب مكاتب المنظمات الدولية في المحافظة التي تشهد أكبر موجة نزوح في اليمن".

من جانبها استعرضت رئيسية بعثة المنظمة الدولية للهجرة ،برامج المنظمة في اليمن خلال العام الحالي وخاصة ما يتصل بالرعاية الصحية للنازحين و أنشطة مواجهة فيروس كورونا ودعم برنامج العودة الطوعية للمهاجرين من القرن الأفريقي.

وأشارت "روتنشتاينر" في اللقاء وفق وكالة سبأ، الى وضع النازحين في مأرب وإسهامات المنظمة لتقديم الرعاية اللازمة لهم، والعوائق التي تواجه عمل المنظمة ومنها العجز في التمويل وما له من تأثير على برامج الدعم لمجتمعات النازحين.