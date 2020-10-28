التحالف يعلن تدمير 6 طائرات مفخخة في سماء السعودية

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء 28 اكتوبر/تشرين الأول، اعتراض وتدمير ست طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، وذلك بعد ساعات من تحذير السفارة الأمريكية بالرياض، رعاياها من احتمال وقوع هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المُتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير عدد ست طائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة".
وقال المالكي، إن "استمرار جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف ورائها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.. تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية"، مشيرا إلى أنها "تعكس حالة اليأس (لدى الميليشيا) بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي مأرب والجوف".
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، حذرت السفارة الأمريكية بالرياض رعاياها من احتمال وقوع هجمات بالطائرات والصواريخ، وقالت إنها تتعقب "تقارير عن صواريخ أو طائرات بدون طيار محتملة قد تكون متجهة نحو الرياض اليوم.
وأوصت السفارة في بيان تحذيري نشره موقعها الالكتروني، رعاياها باتخاذ عدد من الإجراءات حال وقوع مثل هذه الهجمات، منها "البحث الفوري عن ساتر حال سماع انفجار أو صوت صفارات الإنذار"، داعية المواطنين الأمريكيين إلى "البقاء في حالة تأهب، والمراجعة الفورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة".
يأتي ذلك في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي هجماتها ضد السعودية حيث بلغ عدد الطائرات التي أطلقتها خلال أقل من أسبوع، 11 طائرة إضافة الى طائرات اليوم، وفيما يعلن التحالف تصديه لها تقول ميليشيا الحوثي إنها أصابت أهدافها.