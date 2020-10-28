تعرف على الدولة التي أقرت منح 100 ألف لكل مولود اسمه محمد

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الصندوق العام الإقليمي في الشيشان أحمد حاج قديروف، عن دفع 100 ألف روبل لكل مولود حديث اسمه محمد تيمنا بالرسول الكريم محمد، وبمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأشار وزير الإعلام والصحافة أحمد دوداييف، إلى أن "الحدث الخيري جاء ليتزامن مع المولد النبوي الشريف، حيث ستحصل كل عائلة ترزق بمولود في الفترة بين 28 و29 تشرين الأول، وتطلق اسم النبي أو اسم أحد أفراد آل البيت والصحابة، على 100 ألف روبل مكافأ".

وأضاف: "يقام هذا الحدث سنويا في الشيشان... في العام الماضي تلقى المواليد مدفوعات بسيطة".

وأشار إلى أنه، وفي إطار الاحتفال بالمولد النبوي، ستقام أيضا فعاليات دينية جماعية ومعرض لآثار النبي الكريم في الجمهورية، مشددا على أن هذه الفعاليات تأتي "في سياق الأحداث الأخيرة في فرنسا".