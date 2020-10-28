التحالف يعلن تدمير 6 طائرات مفخخة في سماء السعودية تعرف على الدولة التي أقرت منح 100 ألف لكل مولود اسمه محمد هزة أرضية تضرب السعودية وتفاصيل عن الاضرار محافظة جنوبية خارج سيطرة الانتقالي ترفع الجاهزية الأمنية لرجال الامن والجيش بعموم المحافظة قطر تعلن عن قرارات جديدة ومهمة بخصوص الوافدين سبع نصائح ذهبية لشعر صحي وجميل حبيبي حياتي فداك.. هكذا امتدح أردوغان النبي الكريم (شاهد) هل تنقلب مسقط على واشنطن .. مصادر عبرية تكشف لماذا تمارس أمريكا ضغوطا قاهرة على وزير خارجية السلطنة؟ ”علي محسن الأحمر“ يطلع على مستجدات معارك الجوف ويشيد بالالتفاف الشعبي برلماني إيراني يكشف معلومات مثيرة وخطيرة عن دعم قدرات الحوثيين في صناعة الطائرات المسيرة وتطوير الصواريخ الباليستية
ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر المملكة العربية السعدية.
ورصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الهزة.
وقال متحدث هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، إن الهزة وقعت على عمق يصل إلى 2.5 كيلومتر جنوب محافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير.
وأوضح أن سبب الهزة يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي، الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.
وطمأن أبا الخيل الجميع بأن الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس ريختر ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن.
وبين أن المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين يتابع الإشارات الواردة عبر 270 محطة رصد منتشرة في جميع مناطق المملكة بشكل علمي ومدروس.