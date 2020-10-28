محافظة جنوبية خارج سيطرة الانتقالي ترفع الجاهزية الأمنية لرجال الامن والجيش بعموم المحافظة

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 854

أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، على ضرورة تعزيز جاهزية رجال الامن والجيش الوطني بالمحافظة وتمكينهم من مواصلة ادوارهم المشهودة في الحفاظ على امن المحافظة وحماية المصالح العامة والخاصة فيها.

وبحسب وكالة سبأ، ناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة، محمد صالح بن عديو، جملة من القضايا والمستجدات الامنية بالمحافظة، ومستوى التنفيذ للخطة الامنية بالمحافظة خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري .

وأشادت اللجنة بيقظة رجال الامن والجيش في مديريات بيحان وكشفهم وضبطهم لخلايا تابعة لميليشيا الحوثي متورطة في ارتكاب العديد من الجرائم ..

وأعربت اللجنة الامنية عن ثقتها في حماة الوطن وعيونه الساهرة وقدراتهم على التصدي لكل المحاولات التي تستهدف المحافظة والاضرار بمصالحها الاقتصادية والاستثمارية.