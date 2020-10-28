قطر تعلن عن قرارات جديدة ومهمة بخصوص الوافدين

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت الحكومة القطرية، اليوم الأربعاء ،عن قرار جديد مهم متعلق بالعمالة الوافدة خارج البلاد نتيجة أزمة كورونا.

وقالت الحكومة القطرية على حسابها "تويتر" إنه تقرر تمديد تصاريح الدخول الاستثنائي المنتهي إلى الدولة لمدة 30 يومًا من تاريخ تمديد الطلب.

وخدمة تصريح الدخول الاستثنائي إلى قطر، هي خدمة مؤقتة يتم توفيرها للمقيمين المتواجدين حاليًا خارج البلاد، وتعذر عليهم العودة إليها بسبب القيود المفروضة جراء جائحة فيروس كورونا.

وتتيح الخدمة للمستقدمين (أفراد وشركات من القطاع الحكومي أو الخاص)، تقديم طلبات الحصول على تصريح الدخول للمقيمين المتواجدين حاليًا خارج البلاد وأفراد عائلاتهم من حملة بطاقات الإقامة القطرية ليتمكنوا من العودة، وفقًا لصحيفة "الشرق" القطرية.

وتمتد صلاحية تصريح الدخول لشهر واحد من تاريخ إصداره، وفي حال انتهاء الصلاحية، يمكن تقديم طلب تمديد التصريح

وكانت وزارة الداخلية القطرية أعلنت في أغسطس الماضي إعفاء المقيمين المتواجدين خارج دولة قطر جراء جائحة فيروس كورونا من الرسوم المترتبة على انتهاء فترة صلاحية إقاماتهم أو تجاوزهم فترة البقاء المحددة (٦ أشهر) خارج البلاد.