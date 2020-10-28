سبع نصائح ذهبية لشعر صحي وجميل

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشر موقع "هيلث شوتس" الأمريكي تقريرا استعرض فيه أمثل الطرق التي تساعد على نمو الشعر بشكل طبيعي والحفاظ على صحته وجماله.

وقال الموقع، في تقريره، إنه مع ارتفاع مستويات تلوث الهواء واعتمادنا المتزايد على المنتجات التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية، فقد أصبح الشعر معرضا للتلف أكثر من أي وقت مضى.

ويعرض هذا التقرير بعض النصائح الرائعة التي من شأنها أن تساعد في نمو شعرك بشكل طبيعي واستعادة صحته..

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

يعد البيض مصدرا غنيا بالبروتين والبيوتين وهما من المغذيات التي تعزز نمو الشعر. وبعض الأطعمة مثل السبانخ والأفوكادو واللحوم والمأكولات البحرية لها تأثير كبير على صحة ونمو شعرك.

وقد يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والزنك والحديد والأحماض الدهنية الأساسية إلى إبطاء نمو الشعر أو حتى التسبب في تساقطه.

فإذا كنت تعتقد أن نظامك الغذائي يفتقر إلى هذه العناصر الغذائية، فحاول إضافة الأطعمة المقترحة لشعر أكثر صحة وجمالا.

التحكم في مستويات التوتر وزيادة النشاط البدني

قد يتسبب التوتر والقلق في تساقط الشعر وهو أمر أكثر شيوعا عند النساء. علاوة على ذلك، فإنه يمكن أن يحدث تساقط الشعر أثناء الحمل، وعند الإصابة بالأمراض المزمنة، وعند تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب.

وللتغلب على التوتر وآثاره، يمكنكِ الانغماس في أنشطة تريح عقلك على غرار التمارين الرياضية أو المشي في الحدائق والأماكن المفتوحة.

تدليك فروة الرأس

يمكن أن يؤدي ضرر بسيط أو مستمر في فروة الرأس إلى تساقط الشعر. جربي تدليك فروة الرأس عندما يكون الشعر مبللا، وسيساعدك ذلك على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتنظيف فروة الرأس. كما يمكن أن يساعد التدليك على تنشيط الدورة الدموية، وهو ما من شأنه أن يقوي جذور الشعر ويعزز نموه بصفة سريعة.

استخدام شامبو بدرجة حموضة متوازنة

يؤدي استخدام المنتجات ذات الحموضة العالية إلى تضرر الشعر وتساقطه. لهذا السبب، فيجب أن يتراوح مستوى الحموضة في الشامبو الذي تستخدمينه بين 4.5 و5.5.

قصّ أطراف الشعر بانتظام

يمكن أن يكون الإفراط في التمليس، أو تجفيف الشعر، أو استخدام منتجات الشعر الكيميائية، أسبابا رئيسية في تقصف الأطراف.

ينبغي التخلص من الأطراف المتقصفة والتالفة عبر قصّها كل ثلاثة أو أربعة أشهر، وسيبقى شعرك قويًا وصحيًا ويقلّ مستوى الشعر التالف.

تجنبي المستحضرات والمواد الكيميائية

تحتوي المنتجات والمستحضرات منخفضة الجودة على كميات كبيرة من المواد الكيميائية التي تؤثر سلبا على الشعر وتتسبب في تلفه وتساقطه. لذلك، فإن من المهم تجنب هذه المنتجات واستخدام المستحضرات ذات الجودة العالية.

تجنبي تمليس الشعر باستمرار

تعمل أدوات تصفيف الشعر على تغيير بنيته وشكله لفترة زمنية مؤقتة، وقد يبدو أمرََا جيدََا لبعض من الوقت، ولكن ما لا تعرفينه هو أن الضرر يستمر لفترة طويلة.

لذلك، يُنصح بعدم الإفراط في استخدام هذه الأدوات، وإذا كنت تعانين وراثيََا من تساقط الشعر، فإن هذه العلاجات المنزلية لن تجدي نفعا، وعليك استشارة طبيب الأمراض الجلدية.