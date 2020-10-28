حبيبي حياتي فداك.. هكذا امتدح أردوغان النبي الكريم (شاهد)

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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امتدح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في ذكرى مولده، وبالتزامن مع الإساءات الفرنسية له.

وقال أردوغان خلال مشاركته في أسبوع فعاليات المولد النبوي في العاصمة التركية أنقرة: "حبيبي محمد، حياتي فداك، اسمه جميل وهو جميل".

وأوضح أردوغان أن "ظاهرة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في الغرب تحولت إلى هجوم شامل على كتابنا ونبينا وكافة مقدساتنا. في الواقع، إن ممارسات التهجير ومحاكم التفتيش والإبادة الجماعية ضد منسوبي الديانات المختلفة ليست غريبة عن أوروبا".

وأضاف: "من هنا أبعث سلامي ومحبتي إلى جميع إخوتي في كافة بقاع الأرض، بدءا من فلسطين إلى أراكان ومن تركستان إلى أفريقيا. كما أنني أشعر بسعادة غامرة، لاستضافتي عشّاق الرسول عليه الصلاة والسلام في المجمع الرئاسي الذي يعتبر بيت الأمة".

وتابع: "الملايين من إخوتنا يتعرضون للعنف والقمع والتمييز بسبب هويتهم العرقية والدينية".