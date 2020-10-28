هل تنقلب مسقط على واشنطن .. مصادر عبرية تكشف لماذا تمارس أمريكا ضغوطا قاهرة على وزير خارجية السلطنة؟ ”علي محسن الأحمر“ يطلع على مستجدات معارك الجوف ويشيد بالالتفاف الشعبي برلماني إيراني يكشف معلومات مثيرة وخطيرة عن دعم قدرات الحوثيين في صناعة الطائرات المسيرة وتطوير الصواريخ الباليستية تعيين رئيس مؤقت لنادي برشلونة رسميا السعودية تدعم برنامجها الفضائي بميزانية عملاقة تجاوزت 800 مليار وكالة ناسا تعلن عن اكتشاف مذهل موجود على سطح القمر السعودية تتلقى طعنة موجعة من الامارات .. ابوظبي تجرجر الرياض في المحاكم الدولية بيان لحزب الاصلاح اليمني تعليقا على حملة الاساءة للرسول صلى الله عليه وسلم منح ثلاثة منازل لمن يتزوج ثلاث زوجات اماراتيات الإمارات توقع اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد أفخر خمور العالم الشهيرة بنبيذ الجولان
كشفت "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن تفاصيل ضغوط تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ضد وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: إن "عمان التي يضغط الرئيس دونالد ترامب على أن تكون التالية في الدور، مشوقة، فوزير خارجيتها القديم (23 سنة في المنصب) يوسف بن علوي، لم يخفِ علاقاته مع إسرائيل".
وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أن وزير الخارجية السابق، يوسف بن علوي، الذي لم يخف علاقته بإسرائيل زار الضفة الغربية والقدس، وعزل ابن علوي من منصبه قبل بضعة أشهر.
وأكدت الصحيفة، وجود ضغوط تمارس على وزير خارجية السلطنة الجديد قائلة: "ويمارس الضغط الأمريكي الإسرائيلي الآن على خليفته بدر البوسعيدي".
وتابعت: "قلة سيتذكرون بأن عمان كانت الدولة العربية الوحيدة التي أيدت علنًا مبادرة السلام للرئيس السادات، وقلة أقل بكثير لن ينسوا بأنها بعثت فور اتفاقات أوسلو بدبلوماسي تولى رئاسة ممثليتها في تل أبيب".
واستدرك الصحيفة، بأنه "في العام 2000 في أعقاب الانتفاضة الثانية، غادر دون أن يُعين له بديل، وظلت العلاقات من خلال مبعوث إسرائيلي خاص، بروس كشدان، وسفراء غير مقيمين".
وختمت "يديعوت أحرنوت"، بأن "سلطنة عمان ستعلن حسب التقديرات، عن إقامة علاقات في غضون أسابيع قليلة، رغم أن ترامب يأمل بهذا قبل الانتخابات الأمريكية".