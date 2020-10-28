”علي محسن الأحمر“ يطلع على مستجدات معارك الجوف ويشيد بالالتفاف الشعبي

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، أن تضحيات الأبطال والالتفاف الشعبي والمجتمعي والعروبي قادر على إفشال مشروع إيران التخريبي ومساعيه الخبيثة عبر أياديه في المنطقة.

وعبر "محسن" عن تقديره للملاحم الخالدة التي يسطرها المقاتلون من أبطال الجيش والمقاومة وقوات التحالف وانتصاراتهم الكبيرة في وجه الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما نائب رئيس الجمهورية، بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، والقائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، للاطلاع على المستجدات الميدانية والبطولات التي يسطرها الأبطال في ميادين العزة والشرف.

وأكد نائب الرئيس، تقدير القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لهذه البطولات والمضي قدماً في استكمال التحرير.

ولفت إلى أن تصعيد المليشيا الانقلابية بتكثيف إطلاق الطائرات المسيرة واستهداف المناطق السكنية في بلادنا والمملكة، تثبت رفض الجماعة الحوثية الإرهابية لكل جهود السلام، وارتهانها الكامل للنظام الإيراني ومشروعه التخريبي.

واستعرض محافظ المحافظة والقائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة الأوضاع الميدانية والهزائم التي تتلقاها الميليشيات على أيدي الأبطال من أبناء الجيش والمقاومة وقوات التحالف، منوهين إلى المعنوية القتالية العالية والاستبسال والصمود للمرابطين في مواقع الشرف والبطولة بمختلف الجبهات.