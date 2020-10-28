هل تنقلب مسقط على واشنطن .. مصادر عبرية تكشف لماذا تمارس أمريكا ضغوطا قاهرة على وزير خارجية السلطنة؟ ”علي محسن الأحمر“ يطلع على مستجدات معارك الجوف ويشيد بالالتفاف الشعبي برلماني إيراني يكشف معلومات مثيرة وخطيرة عن دعم قدرات الحوثيين في صناعة الطائرات المسيرة وتطوير الصواريخ الباليستية تعيين رئيس مؤقت لنادي برشلونة رسميا السعودية تدعم برنامجها الفضائي بميزانية عملاقة تجاوزت 800 مليار وكالة ناسا تعلن عن اكتشاف مذهل موجود على سطح القمر السعودية تتلقى طعنة موجعة من الامارات .. ابوظبي تجرجر الرياض في المحاكم الدولية بيان لحزب الاصلاح اليمني تعليقا على حملة الاساءة للرسول صلى الله عليه وسلم منح ثلاثة منازل لمن يتزوج ثلاث زوجات اماراتيات الإمارات توقع اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد أفخر خمور العالم الشهيرة بنبيذ الجولان
أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، أن تضحيات الأبطال والالتفاف الشعبي والمجتمعي والعروبي قادر على إفشال مشروع إيران التخريبي ومساعيه الخبيثة عبر أياديه في المنطقة.
وعبر "محسن" عن تقديره للملاحم الخالدة التي يسطرها المقاتلون من أبطال الجيش والمقاومة وقوات التحالف وانتصاراتهم الكبيرة في وجه الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما نائب رئيس الجمهورية، بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، والقائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، للاطلاع على المستجدات الميدانية والبطولات التي يسطرها الأبطال في ميادين العزة والشرف.
وأكد نائب الرئيس، تقدير القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لهذه البطولات والمضي قدماً في استكمال التحرير.
ولفت إلى أن تصعيد المليشيا الانقلابية بتكثيف إطلاق الطائرات المسيرة واستهداف المناطق السكنية في بلادنا والمملكة، تثبت رفض الجماعة الحوثية الإرهابية لكل جهود السلام، وارتهانها الكامل للنظام الإيراني ومشروعه التخريبي.
واستعرض محافظ المحافظة والقائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة الأوضاع الميدانية والهزائم التي تتلقاها الميليشيات على أيدي الأبطال من أبناء الجيش والمقاومة وقوات التحالف، منوهين إلى المعنوية القتالية العالية والاستبسال والصمود للمرابطين في مواقع الشرف والبطولة بمختلف الجبهات.