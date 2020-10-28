برلماني إيراني يكشف معلومات مثيرة وخطيرة عن دعم قدرات الحوثيين في صناعة الطائرات المسيرة وتطوير الصواريخ الباليستية

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال برلماني إيراني، إن بلاده تمكنت من تعزيز قدرات الأنظمة الدفاعية لدى الحوثيين،رغم الحصار الذي يفرضه التحالف العربي بقيادة السعودية على الاجواء والمنافذ البرية والبحرية لليمن.

وأوضح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جواد كريمي قدوسي -في مقابلة صحفية، نقتلها قناة (RT) الروسية، أن طهران " تمكنت من تعزيز قدرات الأنظمة الدفاعية لدى الحوثيين،مؤكدا أنهم - الحوثيين - باتوا اليوم قادرين على صناعة الطائرات المسيرة، وتطوير صواريخ سكود كانوا يمتلكونها من قبل".

وأضاف قدوسي "تمكنوا - أي الحوثيين - من تطوير 900 صاروخ سكود بعيد المدى، حصلوا عليها من الجيش اليمني، بالإضافة إلى عشرات المروحيات بمعدات كثيرة".

وأشار إلى أنه لا يمكن محاصرة اليمن من الناحية التجارية لما يمتلكه من سواحل بحرية واسعة.

وأضاف أن إرسال السفير الإيراني إلى صنعاء، استعراض للقوة، في ظل الحصار الذي تفرضه السعودية والولايات المتحدة من الجو والبحر والبر، حد قوله.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، يوم 17 من الشهر الجاري، وصول إيرلو "سفير فوق العادة بصلاحيات مطلقة" إلى صنعاء.

وعقب الاعلان الايراني، قالت الخارجية الامريكية ان ايران ارسلت "إيرلو" الى صنعاء تحت غطاء سفير، مؤكدة ان المهمة الحقيقية له هي توسيع نفوذ دولته عبر الحوثيين.

واكدت ان ايرلو هو عضو في الحرس الثوري الإيراني ومرتبط بمليشيا حزب الله اللبناني.