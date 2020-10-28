بيان لحزب الاصلاح اليمني تعليقا على حملة الاساءة للرسول صلى الله عليه وسلم

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الأربعاء 28 اكتوبر/تشرين الأول، حملة الإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال إصلاح حضرموت في بيان له، إن استمرار التطاول على مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دليلاً على الحقد الدفين للإسلام ونبي الرحمة والإنسانية.

ودعا إلى مقاطعة منتجات الدول التي تسيء للإسلام ورسوله، كتعبير عملي لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

واعتبر إصلاح حضرموت، المقاطعة سلاحاً في متناول الجميع، مشيراً إلى أن فاعليتها بدأت تهدد اقتصادهم وخاصة اذا ما توسعت واتخذت إجراءات أكثر تأثيراً من الحكومات الإسلامية.

وتواصلت الإدانات والاحتجاجات الإسلامية تنديدا بالإساءة للرسول الكريم وللمسلمين من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.