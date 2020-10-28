الإمارات توقع اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد أفخر خمور العالم الشهيرة بنبيذ الجولان

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الأربعاء، أن الإمارات وقعت اتفاقا مع شركة إسرائيلية تصنع النبيذ في هضبة الجولان السورية المحتلة بهدف استيراده.

ووفقا للصحيفة فإن تسويق هذا النبيذ المصنوع في مستوطنة كتسرين في الجولان المحتل، سيبدأ الأسبوع المقبل.

وستنفذ شركة A&E استيراد وتسويق هذا النبيذ، وسيتم في البداية تسويقه في دبي الأسبوع المقبل، وفي وقت لاحق في جميع أنحاء الإمارات.

وقال يائير شابيرا الرئيس التنفيذي لمصنع نبيذ مرتفعات الجولان: "نحن متحمسون لأن نكون مصنع الخمور الإسرائيلي الذي سيفتح البوابة ويعرف سكان وضيوف الإمارات في دبي بصناعة النبيذ الإسرائيلية"، وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" مؤخرا.

واعتبر الرئيس التنفيذي أن "توقيع اتفاقية التوزيع مع A&E هو لحظة تاريخية مثيرة بشكل خاص لصناعة النبيذ الإسرائيلية".

وتضم مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، أراض خصبة، استغلتها الدولة العبرية في زراعة العنب الذي يستخدم في صناعة النبيذ، وتضم هذه المرتفعات أيضا واحدا من أكبر مصانع النبيذ في إسرائيل.

وتقول تقارير إن زراعة العنب، تمثل أبرز الاستثمارات الموجودة في هذه المنطقة. ويعرف عن النبيذ الجولاني جودته العالية وارتفاع سعره، ويمثل 38 في المئة من إجمالي صادرات النبيذ في إسرائيل.

يشار إلى انه بعد توقيع قرار الاعتراف الأميركية بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضحكاته في مقر انعقاد المؤتمر الصحفي، مقدما صندوقا من النبيذ المصّنع في الجولان، للرئيس الأميركي دونالد ترامب.