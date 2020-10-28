بعد تدهور حالته الصحية : نقل الشيخ عائض القرني إلى العناية المركزة

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نقل الداعية الشهير الشيخ عائض القرني، اليوم الأربعاء، إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الشيخ القرني قد نقل، وفقا لموقع ”عاجل“، إلى مستشفى الحبيب بحي الريان في مدينة الرياض يوم 24 أكتوبر، بعد تأكد إصابته بالفيروس.

وتفاعل معلقون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع خبر تدهور صحة القرني، مع دعوات بالشفاء.

وعائض القرني كاتب وشاعر وداعية إسلامي، له كثير من الكتب والخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية من دروس ومحاضرات.

وولد القرني بقرية آل شريح بمحافظة بلقرن في 1 يناير 1959 وحصل على الشهادة الجامعية من كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.