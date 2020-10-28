حقيقة اغتيال شقيق طه المداني صباح اليوم بالعاصمة صنعاء

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نفت وزارة الصحة التابعة للحوثيين في صنعاء اليوم الأربعاء صحة الأنباء التي تحدثت عن اغتيال محمد المداني رئيس الهيئة العليا للأدوية( شقيق طه المداني).
وقال يوسف الحاضري الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، في بيان أصدره صباح اليوم وتلقى مراسلنا نسخة منه: "غير صحيح ما يشاع عن اغتيال الدكتور العزيز محمد المداني رئيس الهيئة العليا للأدوية والدكتور في صحة تامة يعمل للتحضير للمولد النبوي الشريف".
ودعا المسؤول الجهات الاعلامية لتوخي المصداقية في تلقي ونقل الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية "بعيدا عن التعامل معها بلا مبالاة".
جاء هذا النفي بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق اليوم بمقتل المداني جراء هجوم مسلح استهدفه وسط صنعاء.
وصباح أمس الثلاثاء تعرض حسن زيد وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين لهجوم مسلح وهو يقود سيارته بصحبة ابنته في أحد شوارع صنعاء، مما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه.