ليفربول يكشف مدى خطورة إصابة صلاح

الأربعاء 28 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثار المصري محمد صلاح، حالة من القلق والخوف بين محبيه وعشاق ليفربول، بعدما شوهد عقب نهاية مباراة "الريدز" وميتييلاند، أمس الثلاثاء، وهو يعرج أثناء توجهه إلى غرفة تغيير الملابس.

وطمأن المتحدث الرسمي باسم ليفربول، مات ماكان، جماهير "الريدز" بشأن إصابة صلاح، حيث قال في رده على سؤال لموقع "FilGoal.com"، إن النجم المصري ليس مصابا، مضيفا "هل سيخضع للمزيد من الفحوص؟ إنه بخير كانت مجرد كدمة، لا تقلقوا".

كما نقل الموقع ذاته عن مصدر مقرب من نادي ليفربول قوله: "لا أعتقد أنها إصابة كبيرة أو أي شيء، بدا متألما لكنه بخير ولا يوجد أي شيء حول إصابة كبيرة أو ما شابه".

وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أدلى بتصريحات عقب مباراة ليفربول وميتييلاند، تحدث فيها عن أداء فريقه وعن الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، لكنه لم يتطرق لإصابة الجناح الدولي المصري.

يذكر أن صلاح، شارك في مباراة ميتييلاند كبديل في الدقيقة 59، ونجح في إحراز الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء، ليساهم في فوز "الريدز" بنتيجة 2-0.